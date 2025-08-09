В районе Курил произошло землетрясение

В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,0. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр стихии находился в 267 км юго-восточнее города Северо-Курильска. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Ранее Главное управление МЧС России по Камчатскому краю сообщило, что в регионе продолжаются афтершоки после мощного землетрясения 30 июля. В ведомстве уточнили, что за последние сутки сейсмологи зарегистрировали 43 подземных толчка.

Так, в 1:09 произошел толчок магнитудой 5,6. Эпицентр находился в 198 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 61,6 км.

В период с 6:40 до 9:58 были зафиксированы землетрясения магнитудой от 4,8 до 5,5. Центры находились на расстоянии от 193 до 395 км от Петропавловска-Камчатского, глубина составляла от 31,3 до 93 км.