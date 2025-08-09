Батуми затопило после мощных ливней

Ливни, обрушившиеся на город-курорт Батуми, затопили дома, улицы и перекрыли движение транспорта. В сети появились кадры с пассажирами, сидящими в затопленном автобусе. О последствиях ненастья сообщает «Спутник Грузия» со ссылкой на мэрию Батуми.

Сообщается, что затоплены подвалы и первые этажи домов. В столице Аджарии прерывалось движение транспорта и подача электроэнергии. В ряде районов до сих пор нет подачи питьевой воды.

В интернете появились кадры, демонстрирующие как автомобили «плавают» по дорогам вместе с лодками, а пассажиры сидят в автобусе, который полон воды.

Власти отрапортовали, что ремонтные бригады устраняют аварии. К полудню субботы движение транспорта и подача электроэнергии восстановлены.

Синоптики прогнозируют, что дожди в Грузии продлятся до понедельника, 11 августа.