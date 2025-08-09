Погоня в стиле GTA в Петербурге попала на видео

В Купчинском сквере Санкт-Петербурга молодой мужчина на мопеде попытался удрать от полицейских. Видео погони в стиле игры GTA опубликовала «Фонтанка».

По предварительным данным, стражам порядка поступила информация о краже в магазине, совершенной курьером, они выследили преступника, потребовали остановиться.

Мужчина решил убежать. Уверенно управляя мопедом, он лавировал между пешеходами и машинами, перескакивал через бордюры, объезжал прочие препятствия.

Полицейская машина с трудом поспевала за ним, так как не была предназначена для погони по пересеченной местности.

Через некоторое время один из полицейских, 30-летний сержант Иван, решил действовать решительно. Он выпрыгнул из машины на ходу и побежал за нарушителем. В конечном итоге, именно он и смог его поймать и задержать.

В рюкзаке у курьера при обыске обнаружили несколько пачек сигарет, пару смартфонов и кошелек, украденные из ближайшего магазина. Следствие возбудило уголовное дело по статье о краже.

Ранее сообщалось, что уходивший от полицейской погони водитель разбил в Купчино пять машин.