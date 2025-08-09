Президента федерации ММА Республики Алтай зарезали на свадьбе

Президента федерации смешанных единоборств (ММА) Республики Алтай Алексей Каблуков скончался во время свадебного застолья. Об этом сообщает Telegram-канал Barnaul 22.

© Telegram-канал «Республика Алтай»

Отмечается, что инцидент произошел вечером 7 августа около 21:00 в селе Тюнгур. 74-летний подозреваемый по неизвестной причине разозлился на сидящего за столом мужчину, подошел и ударил ножом в грудь. По данным канала, погибшим стал именно Калбуков.

Убийцу задержали и в ближайшее время ему предъявят обвинение, готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что на Алтае свадьба закончилась для гостя ножевым ранением в грудь.

«В ходе осмотра места происшествия следователями изъяты объекты, в том числе орудие преступления, а также иные следоносители, по которым назначен весь комплекс необходимых судебных экспертиз», – сообщается в публикации.