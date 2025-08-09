Погибший от чачи в Сочи турист мог выжить, но уехал из больницы к детям

Отравившийся злосчастной чачей в Сочи житель Комсомольска-на-Амуре мог бы выжить, если бы не отказался от госпитализации, сильно тревожась за дочерей, делится подробностями трагической истории Baza.

В Сочи мужчина отдыхал со своей 35-летней супругой Дарьей и несовершеннолетними дочерьми. Домашний грузинский напиток, купленный на местном рынке, они продегустировали уже в купе поезда. Жена выпила рюмку (муж чуть больше) но этой дозы оказалось достаточно, чтобы женщина спустя короткое время почувствовала себя плохо. Состав экстренно остановили в Россоши и ее госпитализировали. Муж отвез девочек в гостиницу и в тот момент также почувствовал первые признаки недомогания. Ему поставили капельницу в той же больнице.

Когда Дарья умерла, врачи предложили супругу остаться в палате - его состояние было далеко от стабильного, но мужчина отказался, потому как беспокоился об оставленных дочерях. Однако вскоре он потерял сознание прямо в номере. Старшая 13-летняя дочь вызвала скорую помощь. Пострадавшего доставили в больницу Воронежа, там он впал в кому и не приходя в сознание умер через девять дней.

На заседании Адлерского районного суда в Сочи представитель Следственного комитета заявил о том, что в результате отравления кустарной чачей, купленной в городе-курорте, погибли не меньше 10 человек.

Свое заявление следователь СК озвучил на слушании по ходатайству о заключении под стражу второй продавщицы с рынка "Казачий" - 71-летней жительницы Сочи. Ее 30-летнюю внучку ранее уже заключили под стражу на два месяца. Пожилую фигурантку суд заключил под стражу на два месяца. Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 238 УК РФ "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".