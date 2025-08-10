Пьяный россиянин истязал и пытался утопить возлюбленную и ее дочь

В Татарске задержан местный житель, подозреваемый в жестоком избиении сожительницы и ее малолетней дочери. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным областной прокуратуры, инцидент произошел 8 августа. Пьяный обвиняемый жестоко избил несовершеннолетнюю падчерицу — он нанес девочке несколько ударов брючным ремнем по лицу и голове.

Затем, угрожая ножом, завел сожительницу и ребенка в ванную комнату, где поочередно хватал мать и девочку за шею, погружая их в воду, тем самым лишая доступа к кислороду. Женщина оказала сопротивление, на место был вызван наряд полиции.

23-летнего злоумышленника задержали, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении. 21-летняя пострадавшая вместе с ребенком госпитализирована. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

До этого в Приморье мать и отчим почти шесть лет истязали мальчика. С 2019 года они стали систематически наносить побои мальчику, которому сейчас 12 лет. О случившемся в прокуратуру сообщил директор школы, по инициативе надзорного ведомства была организована доследственная проверка с последующим возбуждением уголовного дела. У ребенка выявили перелом ребер и ожоги. Что именно делали родители, не уточняется. В отношении отчима и матери возбудили уголовное дело, их лишат прав.