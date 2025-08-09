Шокирующее убийство фитнес-тренера напугало жителей российского города

Убийство фитнес-тренера Натальи Анисимовой в Дзержинске напугало местных жителей. Они боятся гулять в роще, где произошло преступление, пишет «Аиф».

Тренера и соцработника Наталью Анисимову нашли убитой 4 августа в роще около реки Воложка, где она любила гулять. На теле обнаружили травмы и следы удушения. Следователи ищут убийцу.

Погибшую знали как скромную, неконфликтную 28-летнюю женщину, которая вела здоровый образ жизни. Поэтому местное население пребывает в шоке. Жители Дзержинска говорят, что роща всегда была безопасна. Там катались на велосипедах, бегали, гуляли с детьми. Инцидентов никогда не было.

«Город у нас тихий. Убийство Натальи стало шоком. Сейчас многие откажутся от прогулок в роще. Я точно до конца следствия, пока не поймают убийцу, туда побоюсь ходить», — рассказала одна из жительниц.

Горожане полагают, что убийцей мог стать заезжий преступник, и не верят, что «такое мог сотворить наш местный житель».