Один человек стал жертвой обрушения кровли породы на российской шахте

Один человек получил несовместимые с жизнью травмы в результате обрушения кровли породы на шахте в Ростовской области. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

«По предварительной информации, под завалами больше нет пострадавших», — сообщил собеседник агентства.

Как ранее в беседе с ТАССсообщало региональное управление МЧС, авария произошла на шахте «Шерловская-Наклонная» в Красносулинском районе. Внутри шахты после ЧП находились два человека, конструкция там обрушилась на глубине 500 метров.

Ранее авария произошла на шахте в Воркуте — там остановился вентилятор главного проветривания. Более сотни находившихся под землей горняков экстренно вывели на поверхность. Никто из них не пострадал.