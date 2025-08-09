Первые секунды после взрыва на российском заводе попали на видео

Первые секунды после взрыва на заводе «Башкирская содовая компания» в Стерлитамаке попали на видео. Ролик публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как мужчина в противогазе стоит среди заводских установок. Вокруг него белые облака дыма. Потерпевшие лежат прямо на асфальте.

Как уточняет Shot, работники предприятия получили отравление хлором, а также химические ожоги глаз и легких. Всего при взрыве пострадали 36 человек, девять из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Предварительной причиной взрыва стала разгерметизации трубопровода при подготовке к ремонту.