17-летний подросток открыл стрельбу на Таймс-сквер

В Нью-Йорке на Таймс-сквер 17-летний подросток во время ссоры открыл стрельбу по оппонентам. Пострадали 18-летняя девушка и двое мужчин 19 и 65 лет. Об этом пишет New York Post.

По данным газеты, ожесточённая перестрелка произошла во время ссоры между двумя людьми недалеко от пересечения 44-й улицы и 7-й авеню.

Горожанка получила ранение в шею, а двое мужчин — огнестрельные ранения в ноги. Пострадавшие госпитализированы в больницу Белвью и сейчас находятся в стабильном состоянии.

На кадрах роликов, опубликованных очевидцами в соцсетях, толпы людей в панике разбегаются от места происшествия.

Сразу после первого выстрела на помощь горожанам бросаются полицейские, стараются навести порядок в возникшем хаосе.

Полиция задержала стрелявшего, его личность пока не раскрывается.

Ранее комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш сообщила журналистам, что в период с 2018 по 2024 год число несовершеннолетних преступников, применяющих огнестрельное оружие, выросло почти на 200%, а число жертв среди несовершеннолетних увеличилось более чем на 80%.

По ее мнению, на ситуацию негативно повлиял закон Нью-Йорка «О повышении возраста» 2017 года, подписанный тогдашним губернатором Эндрю Куомо, который также закрыл несколько исправительных учреждений для несовершеннолетних во время своего пребывания в должности.

Этот закон, подчеркнула Тиш, резко снизил вероятность того, что 16- и 17-летним правонарушителям будут грозить существенные сроки лишения свободы даже за тяжкие преступления, поскольку значительно увеличилось число случаев передачи их дел в Семейный суд.