В Казахстане нашли тело второго члена экипажа упавшего военного вертолета

Минобороны Казахстана сообщило об обнаружении тела второго члена экипажа вертолета EC-145, упавшего в озеро Сорбулак в Алматинской области.

По данным ведомства, поисково-спасательные работы в районе катастрофы продолжаются круглосуточно с участием сил оборонного ведомства, МЧС и МВД. Сейчас проводится процедура опознания найденного тела при участии компетентных органов.

Военный вертолет с тремя членами экипажа пропал с радаров еще 25 июля. При помощи космического мониторинга в акватории озера было зафиксировано маслянистое пятно, а 26 июля спасатели нашли обломки воздушного судна. Только в субботу, 9 августа, на глубине около 14 метров обнаружили первое тело.

Поисковая операция задействует свыше 400 человек, включая кинологов, а также более 70 единиц техники, 21 плавсредство, 10 беспилотников и средства подводного сканирования.

Отмечается, что условия работы осложнены из-за сложного подводного рельефа озера, его глубины до 22 метров и нулевой видимости в воде, насыщенной илом и тиной.