Крупный пожар вспыхнул в ландшафтном заповеднике Ялты на Крымском полуострове. Площадь возгорания 2 гектара. Тушение осложняется труднодоступной местностью, жаркой и ветреной погодой, говорится в сообщении пресс-служб МЧС.

Полыхает территория в микрорайоне Васильевка под Ялтой. Загорелась сухая растительность на открытой площади природного заповедника.

В ликвидации огня задействованы 150 специалистов и больше 40 единиц техники. К тушению привлечены аэромобильная группировка МЧС по Республике Крым, "Крым-Спас" и специалисты лесоохотничьего хозяйства.

Вертолетом Ми-8 МЧС России сброшено 30 тонн воды для тушения пожара. На месте ЧП работают два вертолета. По данным МЧС, огонь охватил 2 гектара. Наземная группировка тушит очаги с помощью ранцевых огнетушителей и хлопушек, уточняют в ведомстве.