Отравившийся адлерской чачей житель Комсомольска-на-Амуре мог выжить, если бы не поспешил вернуться к детям. Подробности этой трагической истории приводит телеграм-канал Baza.

35-летней жительнице Комсомольска-на-Амуре Дарье С. стало плохо в поезде «Сочи—Москва». Состав остановился в Россоши, женщину госпитализировали. Ее муж Максим отвез детей в отель и приехал в больницу к жене. Там у него проявились признаки отравления, врачи поставили ему капельницу.

После гибели Дарьи Максиму предложили остаться под наблюдением, учитывая его состояние. Но он беспокоился о детях, отказался от госпитализации и вернулся в отель. Капельница не помогла, и через четыре часа Максим потерял сознание в номере. Старшая дочь вызвала скорую помощь. Медики доставили мужчину в больницу в Воронеже, где он впал в кому и скончался через девять дней после смерти жены.

Своевременная госпитализация, возможно, спасла бы его жизнь.

Правоохранители задержали двух продавщиц с «Казачьего» рынка в Адлере, их подозревают в продаже отравленной чачи. Следователи ищут производителей. Известно о как минимум 10 жертвах отравленного алкоголя, но число погибших может быть больше, так как туристы могли увезти отравленную чачу или домашнее вино с собой.

Раскрыта судьба сочинского рынка после массового отравления людей чачей

Владелец «Казачьего» рынка Матвей Сеферян закрыл его. Он сообщил арендаторам о прекращении работы и предписал им освободить помещения в течение двух дней.