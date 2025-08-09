Раскрыта судьба сочинского рынка после массового отравления людей чачей

Рынок в Сочи, где продавали смертельно опасную чачу, закрывают. Об этом стало известно Telegram-каналу Kub Mash.

По данным канала, без торговой площади останутся примерно 50 продавцов. Им нужно съехать с помещения за два дня.

Причиной закрытия рынка стало массовое отравления краснодарским алкоголем. О первых пострадавших стало известно еще 6 августа, после чего их число постоянно росло. По последним данным, число отравившихся смертельной чачей достигло 12 человек. Десять из них спасти не удалось.

Предварительно, причиной отравления стало наличие в чаче метилового спирта.