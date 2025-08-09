Стала известна причина взрыва на предприятии в Стерлитамаке

Причиной взрыва газовоздушной смеси на предприятии в Стерлитамаке стала разгерметизация сварочного шва. Об этом в субботу, 9 августа, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным источника, в результате произошедшего погибших нет. Пострадали 30 человек, 25 из них доставили в больницу.

Пять человек находятся в тяжелом состоянии, а 18 — в состоянии средней тяжести, отмечается в публикации.

О произошедшем стало известно 9 августа: в кирпичном здании в Стерлитамаке взорвалась газовоздушная смесь. В региональном МЧС рассказали, что ликвидации последствий участвуют силы Башкирской территориальной подсистемы РСЧС — 42 человека и 15 единиц техники. По данным ведомства, из-за инцидента из здания эвакуировали 15 человек.

Впоследствии министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил о 25 пострадавших на предприятии: на месте происшествия работают 19 бригад скорой помощи.