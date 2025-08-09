Минздрав назвал количество пострадавших после взрыва в Башкирии

Количество пострадавших после взрыва газа на промышленном предприятии Стерлитамака выросло до 25. На место ЧП из Уфы отправились реаниматологи и врачи-специалисты по ожогам. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

В телеграм-канале Рахматуллин написал, что контролирует ЧП на предприятии в Стерлитамаке.

«В городскую больницу доставлены 25 пострадавших. На месте работают 19 бригад скорой помощи», — сообщил министр.

СМИ: На предприятии в Стерлитамаке существует угроза повторного взрыва

По его словам, из Уфы оперативно вылетело воздушное судно с бригадами врачей. Это реаниматологи, комбустиологи (специалисты по тяжелым ожогам) и офтальмолог.

Ранее МЧС сообщило, что в кирпичном здании на улице Техническая взорвалась газовоздушная смесь. Изначально сообщалось о 16 пострадавших. По данным телеграм-каналов, хлопок произошел на предприятии «Башкирской содовой компании», там взорвалась технологическая установка.