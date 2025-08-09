Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин заявил, что 25 человек госпитализированы после взрыва на заводе в Стерлитамаке. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«В городскую больницу доставлены 25 пострадавших. На месте работают 19 бригад скорой помощи», — указал Рахматуллин.

Он также отметил, что из Уфы санавиацией оперативно выехали бригады врачей — в их составе реаниматологи, комбустиологи и офтальмолог.

Ранее сообщалось, что в кирпичном здании в Стерлитамаке произошёл взрыв газа, в результате чего пострадали 16 человек.