Новый буксир "Капитан Ушаков" затонул в Петербурге

Сегодня утром у причала Балтийского завода в Санкт-Петербурге затонул крупный буксир. По предварительным данным, речь идет о судне "Капитан Ушаков", которое принадлежит Ярославскому судостроительному заводу. Инциденту предшествовала многочасовая борьба за плавучесть судна, которая, к сожалению, не увенчалась успехом.

Проблемы начались еще вечером в пятницу, 8 августа. Пришвартованный у арендованного причала буксир внезапно дал сильный крен. На место немедленно прибыли спецслужбы города и дежурные службы самого Балтийского завода.

Как рассказал изданию "Фонтанка" начальник отдела по связям с общественностью Балтийского завода Александр Лебедев, спасательная операция не прекращалась ни на минуту.

"Всю ночь шла борьба за судно. Работники Балтийского завода помогали коллегам остановить крен", — сообщил Лебедев.

Несмотря на все предпринятые усилия, к утру буксир ушел под воду.

Судно "Капитан Ушаков" — это современный буксир водоизмещением 3200 тонн, длиной почти 70 метров и шириной 15 метров. Он был спущен на воду в Ярославле в 2022 году, после чего достраивался и дооснащался уже на мощностях Балтийского завода в Петербурге.

Причины происшествия и размер нанесенного ущерба в настоящее время устанавливаются.