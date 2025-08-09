В российском городе ввели режим ЧС

В Ростове-на-Дону введен режим ЧС после атаки атаки на многоэтажку
Режим чрезвычайной ситуации ввели в Ростове-на-Дону после попадания БПЛА в многоквартирный дом, рассказал в своем Telegram-канале глава города Александр Скрябин. Он добавил, что режим ЧС будет действовать до ликвидация последствий ЧП.
Инцидент произошел вечером 8 августа. В результате атаки дрона произошел взрыв на уровне 18-го этажа в 20-этажном доме в микрорайоне Левобережный. За взрывом последовал пожар, его потушили.
«Нахожусь на месте происшествия в микрорайоне Левобережный. Работают все необходимые службы. Возгорание ликвидировано. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет», — пояснил Скрябин.
Мэр уточнил, что в ходе внеочередного заседания было принято решение ввести режим чрезвычайной ситуации, а также установить местный уровень реагирования.
Зеленский заявил о готовности завершить конфликт на Украине
Также было принято решение, уточнил градоначальник, выделить средства из резервного фонда администрации города для оказания единовременной материальной помощи гражданам.
По предварительной оценке специалистов, в многоэтажке повреждены две квартиры, а также остекление в окнах с 15 по 20 этажи. Застройщик пообещал до 15 августа включительно восстановить остекление и места общего пользования, до 22 августа — завершить фасадные работы.