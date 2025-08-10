Стало известно о подготовке участника теракта в «Крокусе» в Афганистане

Один из участников нападения на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье до теракта ездил в Афганистан.

Там Саидакрами Рачабализода (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) проходил обучение навыкам осуществления диверсий по поддельному паспорту, говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

«Саидакрами Рачабализода, руководствуясь указаниями руководителей террористической организации, в неустановленное время проходил обучение террористической деятельности на территории Исламского Эмирата Афганистан», — сказано в документе.

Туда он выезжал с территории Турции по поддельным документам через территорию Пакистана, говорится в материалах. Там также утверждается, что группировка «Вилаят Хорасан» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», ИГ) создала несколько ячеек для подготовки нападения на «Крокус Сити Холл».

Их участники были изначально незнакомы друг с другом и познакомились лишь на стадии приготовления к теракту.

Ранее сообщалось, что террористическая группировка «Вилаят Хорасан», члены которой осуществили теракт в концертном зале, получала финансирование за счет преступной деятельности. В частности, денежные средства предназначались для аренды недвижимости, снабжение террористов оружием и взрывными устройствами, говорится в деле.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года, став крупнейшим в современной истории России после захвата школы в Беслане. Жертвами трагедии стали 147 человек, пострадали еще более 300 человек.