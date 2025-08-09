При взрыве на российском предприятии пострадали 11 человек

В Стерлитамаке в Башкирии при взрыве на предприятии пострадали 11 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112» .

По его информации, взрыв прогремел на предприятии «Башкирская содовая компания». Несколько человек, по предварительным данным, могут находиться под завалами. Причиной происшествия стал взрыв открытой технологической установки.

Ситуация на заводе, как уточняется, осложняется угрозой взрыва второй такой же установки. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, обстоятельства взрыва еще уточняются.

Ранее на Волжском трубном заводе в Волгоградской области произошел выброс пара. Из-за ЧП пострадали четверо работников предприятия, еще один рабочий не выжил.