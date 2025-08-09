На предприятии в Башкирии произошел взрыв, есть пострадавшие

Илья Родин

В башкирском Стерлитамаке при взрыве на производственной площадке «Каустик» (принадлежит АО «Башкирская содовая компания») пострадали 16 человек. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

На предприятии в Башкирии произошел взрыв, есть пострадавшие
© ТАСС

Причиной происшествия предварительно стал взрыв открытой технологической установки. Ситуация на заводе осложняется угрозой взрыва второй такой же установки.

Региональное МЧС сообщило о «хлопке газовоздушной смеси» в кирпичном здании на улице Техническая.

Эвакуировано 15 человек. Несколько работников, по предварительным данным, могут находиться под завалами.

К ликвидации последствий привлечены силы Башкирской территориальной подсистемы РСЧС в количестве 42 человек и 15 единиц техники.

«На месте происшествия находятся оперативные службы, создан штаб. Проводятся аварийно-восстановительные работы. Организован контроль качества окружающей среды», — разъяснил председатель госкомитета Башкирии по ЧС Кирилл Первов.

Ранее сообщалось, что на Волжском трубном заводе в Волгоградской области произошел выброс пара. Из-за ЧП пострадали четверо работников предприятия, еще один рабочий не выжил.

