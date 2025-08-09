На предприятии в Башкирии произошел взрыв, есть пострадавшие

В башкирском Стерлитамаке при взрыве на производственной площадке «Каустик» (принадлежит АО «Башкирская содовая компания») пострадали 16 человек. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Причиной происшествия предварительно стал взрыв открытой технологической установки. Ситуация на заводе осложняется угрозой взрыва второй такой же установки.

Региональное МЧС сообщило о «хлопке газовоздушной смеси» в кирпичном здании на улице Техническая.

Эвакуировано 15 человек. Несколько работников, по предварительным данным, могут находиться под завалами.

К ликвидации последствий привлечены силы Башкирской территориальной подсистемы РСЧС в количестве 42 человек и 15 единиц техники.

«На месте происшествия находятся оперативные службы, создан штаб. Проводятся аварийно-восстановительные работы. Организован контроль качества окружающей среды», — разъяснил председатель госкомитета Башкирии по ЧС Кирилл Первов.

