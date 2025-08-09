Школьник оставил мать без денег, пытаясь получить игровую валюту

В Первоуральске девятилетний мальчик поверил мошенникам и перевел с карты матери почти полмиллиона рублей. Об этом сообщает УМВД Свердловской области.

© Газета.Ru

Девятилетний мальчик играл в популярную онлайн-игру, когда на связь с ним вышли неизвестные. Злоумышленники сообщили, что он выиграл игровую валюту. Для получения приза он перешел по предложенной ссылке и вступил в диалог с аферистами. Следуя их указаниям, школьник взял из сумки телефон матери и ее банковские карты.

«Далее злоумышленник отправил QR-код в виде картинки. Имея доступ к приложениям мобильных банков, ребенок сканировал данный QR-код и осуществлял переводы денежных средств, сначала с дебетовой карты матери, а затем с кредитной», — сообщили в МВД.

Мать, обнаружив списание средств, обратилась в правоохранительные органы. Общий ущерб составил 491 тысячу рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.