Мошенники обещают детям подарки в онлайн-играх, чтобы выманить деньги

Мошенники реализуют схему обмана в онлайн-играх, в рамках которой обещают подарки или особые предметы, а также розыгрыши в игровой валюте, чтобы выманить у детей персональные данные или деньги. Об этом ТАСС сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

По данным МВД, чаще всего мошенники ищут потенциальных жертв в игровых сообществах. Так, самой популярной игрой стала Roblox, где злоумышленники начинают с детьми безобидное общение, после чего завоевывают доверие. В ведомстве отметили, что впоследствии аферисты обещают детям подарки или конкурсы. Целью подобных действий являются планы по выманиванию персональных данных или денежных средств.

Для этого мошенники могут убедить игроков взять телефон одного из родителей, чтобы перевести деньги. В июне замглавы Следственного департамента МВД России Данил Филиппов сообщил, что в ведомстве раскрыли способ вербовки детей аферистами при помощи компьютерных игр.

По его словам, несовершеннолетних вовлекают в преступные схемы, когда они сидят в гаджетах. Аферисты склоняют детей к хищению денег с родительских карт, сказал он.