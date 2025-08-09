Прямо сейчас в Санкт-Петербурге тонет буксир «Капитан Ушаков». Пришвартованное у причала Балтийского завода судно сначала начало крениться, а потом стало тонуть. Чуть позже буксир лег на воду бортом.

© Соцсети

Как сообщает РЕН ТВ, к настоящему моменту «Капитан Ушаков» затоплен уже наполовину.

Ранее "Свободная Пресса" сообщала новость о том, что пассажирское судно врезалось в док на реке Гудзон в американском городе Нью-Йорк. На его борту в момент столкновения находилось около 400 человек. По итогу девять человек были госпитализированы с ранениями.