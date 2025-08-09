На Камчатке зафиксировано 43 афтершока

Сейсмологи за последние сутки зарегистрировали 43 афтершока в Камчатском крае. Об этом сообщает пресс-служба регионального главного управления МЧС России.

В ведомстве уточнили, что в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске продолжают работать пункты временного размещения. За сутки они приняли 61 человека.

30 июля на Камчатке произошло землетрясение, магнитуда которого достигла 8,8. Оно стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Жителей края предупредили об угрозе цунами, а в Северо-Курильском районе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Как жители Камчатки проживали сильнейшее за 73 года землетрясение

Землетрясение на Камчатке привело к увеличению вулканической активности. Впервые за 625 лет начал извергаться вулкан Крашенинникова, активизировался вулкан Авачинский, началось излияние лавовых потоков на Ключевском.

Член-корреспондент РАН, директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров рассказал, что настоящая катастрофа планетарного масштаба может произойти, если подобное землетрясение спровоцирует извержение вулканов «Огненного кольца» Тихого океана — цепи «огненных гор» протяженностью 40 тысяч километров.

Ранее на Камчатке рассказали о состоянии атомной подлодки после землетрясения.