В Испании загорелся собор, внесенный в список ЮНЕСКО

В Испании произошел пожар на территории Кордовской соборной мечети (Мескита). Об этом сообщила газета El Pais со ссылкой на правоохранительные органы.

© Global look

Инцидент произошел в пятницу, 8 августа, около 21:00 по местному времени (22:00 мск). Сообщается, что возгорание началось во внутреннем дворе, однако на видеокадрах с места происшествия видно, что пламя впоследствии вырывалось из-под крыши.

Пожарные оперативно прибыли к месту событий и смогли вовремя предотвратить распространения огня.

Соборная мечеть Мескита была построена ориентировочно в 18 веке, она внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

26 июля в католической церкви Нотр-Дам-де-Шам в Париже произошло два случая возгорания за один день. По подозрению властей, оба инцидента могли быть следствием поджога.

Пожар произошел в четверг, 24 июля, в в часовне Святого Иосифа, расположенной на бульваре Монпарнас в шестом округе Парижа. В результате возгорания пострадали деревянные панели и недавно отреставрированное полотно. Пожар оперативно ликвидировали, пострадавших не было.