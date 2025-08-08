Украинский дрон врезался в многоэтажку в российском городе

Вооруженные силы Украины (ВСУ), предположительно, предприняли попытку атаковать Ростов-на-Дону.

Взрыв прогремел в жилом комплексе «Левобережье», сообщает Telegram-канал Shot.

«Звук взрыва они [местные жители] услышали около 23 часов, после этого загорелась квартира, а также выбило стекла на уровне 15-16 этажей», — говорится в сообщении. Уточняется, что на место происшествия выдвинулись экстренные службы.

Подробности случившегося не приводятся. Информация о пострадавших также не поступала.

Ранее Минобороны России сообщило, что вечером 8 августа в течение пяти часов в небе над регионами России было уничтожено 66 дронов ВСУ.