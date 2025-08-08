Трансгендер* в Таиланде ограбил российского туриста на два миллиона рублей

Тайский трансгендер* обманул и ограбил российского туриста в Паттайе на сумму два миллиона рублей. Об этом в пятницу, 8 августа, сообщил Telegram-канал Shot.

После вечеринки 54-летний мужчина уснул у обочины дороги. Проезжающий мимо на мопеде трансгендер* решил с ним познакомиться. Пока пьяный турист пытался понять, кто перед ним, ледибой* похитил у него золотую цепочку и кольцо с бриллиантом на общую сумму два миллиона рублей. Придя в себя, россиянин поспешил в полицию.

С помощью камер видеонаблюдения полицейские отследили маршрут мопеда. Они пришли домой к вору и нашли бархатный комбинезон, в котором тот был в ночь ограбления, а также часть похищенных украшений. Остальное уже было сдано в ломбард. Местная полиция направила дело в суд, а туристу посоветовали быть осторожнее и не засыпать в общественных местах, говорится в публикации.

В конце июля стало известно, что сбившиеся в банду трансгендерные* проститутки стали нападать на туристов в тайской Паттайе. Правоохранители получили большое количество жалоб на злоумышленников, которые обычно орудуют в местных ночных клубах. Одной и жертв преступников стал японский турист, у которого те попытались отобрать ожерелье.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России