В Турции задержали четырех человек по подозрению в поджоге леса

Свыше 20 человек отравились угарным газом из-за природных пожаров в провинции Чанаккале на западе Турции.

По подозрению в поджоге леса задержаны четыре человека, сообщил глава Минсельхоза республики Ибрагим Юмаклы.

"Жертв нет. Отравление угарным газом в результате пожаров получили 24 человека, из них 18 проходят лечение, но опасности их здоровью нет. По подозрению в причастности к возникновению пожаров задержаны четыре человека, проводится расследование", - сказал министр в эфире телеканала TRT Haber.

По его словам, в пятницу в Чанаккале возникли два природных пожара, распространению огня способствовали ветер, скорость которого достигала 22 м/с, и 30-градусная жара.

"Огонь стал быстро распространяться. Возникла угроза для государственной больницы, дома престарелых и студенческого общежития. Был эвакуирован 131 человек, никто не пострадал", - отметил Юмаклы.

Также были эвакуированы 654 жителя деревень в районе пожаров, добавил он.

По последним данным, на которые сослался министр, ситуация с пожарами в регионе в значительной степени взята под контроль. В тушении возгораний задействованы 11 самолетов, 9 вертолетов, свыше 240 единиц наземной техники и около 900 человек.

Юмаклы также сообщил, что движение судов в проливе Дарданеллы в 21:00 по местному времени (совпадает с мск) восстановлено. Ранее Минтранс Турции сообщал о приостановлении судоходства из-за дыма от пожаров.

По данным агентства IHA, возгорания в лесной местности Чанаккале возникли во второй половине дня в пятницу, под воздействием сильного ветра огонь быстро распространился на обширной территории, в том числе затронул сельскохозяйственные угодья, и приблизился к городу Чанаккале - административному центру одноименной провинции. В связи с пожарами был временно закрыт местный аэропорт. Также были эвакуированы жители трех деревень.