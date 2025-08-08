Власти назвали владельца оборвавшейся в Нальчике канатной дороги

Канатная дорога, которая оборвалась сегодня в Нальчике, уже 20 лет принадлежит частному собственнику, рассказал мэр города Таймураз Ахохов. Кадрами с оперативного совещания, на котором присутствовал грандоначальник, поделился в Telegram-канале глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

© Газета.Ru

«Сама канатка находится в частной собственности с февраля 2005 года. Собственник — ООО «Экскурсионный комплекс «Жемчужина», директор — Виндижева», — сообщил Ахохов.

8 августа оборвалась канатная дорога на гору Малая Кизиловка. В результате, по данным МЧС, в воздухе зависли несколько человек, их удалось эвакуировать. По данным местных властей, среди пострадавших была пенсионерка.

Всего спасатели эвакуировали 13 человек. Шестеро пострадали и были доставлены в больницы.

Позднее стало известно, что туристы годами жаловались на состояние канатной дороги.