Момент обрыва канатной дороги в Нальчике попал на видео

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлен момент обрыва тросов канатной дороги в Нальчике. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Видео снято камерой наружного наблюдения за канатной дорогой. На кадрах можно увидеть, как фуникулер какое-то время исправно работает без поломок, но потом оба троса провисают и падают на землю. Вместе с ними падают и кабинки с людьми — некоторые пассажиры упали на асфальт, а кто-то рухнул в реку, через которую проходила канатная дорога.

Ранее в Нальчике произошел обрыв канатной дороги. В результате пострадали 10 человек.