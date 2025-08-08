Роспотребнадзор запросил у минздрава Турции данные об отравлении россиян в отеле

Роспотребнадзор запросил информацию об отравлении российских туристов в отеле Аланьи у минздрава Турции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале. По информации пресс-службы, речь идет об инциденте в отеле Club Hotel Anjeliq 5*. Согласно сообщениям в СМИ, там произошло массовое отравление постояльцев. "В связи с этим Роспотребнадзор запросил данные у минздрава Турции в рамках действующего меморандума о сотрудничестве по борьбе с инфекциями и охране здоровья туристов", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что российские специалисты попросили турецких коллег предоставить данные о результатах расследования, а также оценку риска вероятного ухудшения ситуации. Кроме того, Роспотребнадзор запросил информацию у Ассоциации туроператоров (АТОР). До этого руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов сообщал, что сообщения о массовом отравлении российских туристов в отеле турецкой Аланьи не подтверждаются, никаких обращений с их стороны в страховые компании или к туроператором по данному вопросу не поступали.