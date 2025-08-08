В Сочи приостановили концерт рэпера Akon из-за опасности атаки беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Краснодара».

Как сообщает издание, собравшихся в ледовом дворце «Айсберг» зрителей эвакуировали. Источник также утверждает, что сам певец так и не успел начать выступление.

Издание также опубликовало видеозапись с места событий. На кадрах можно увидеть, как зрители покидают ледовый дворец, а громкоговорители объявляют о воздушной опасности.

При этом, в администрации федеральной территории «Сириус» заявили, что концерт не был отменен, а информации об опасности атаки беспилотников не поступало.

«В настоящий момент информации об угрозе атаки БПЛА не поступало, также нет информации и об отмене концерта», — сообщили там.

Ранее американский рэпер Akon прилетел в Россию.