Многоквартирный дом в окрестностях Сочи поврежден из-за атаки БПЛА

Многоквартирный дом получил повреждения во время отражения атаки БПЛА над Сочи, жители не пострадали.

Об этом сообщил мэр Андрей Прошунин.

Он рассказал, что в Сочи работает система ПВО.

«Идёт отражение атаки беспилотных летательных аппаратов. Поступило сообщение о повреждении одного из окон в многоквартирном доме в Дагомысе», — написал он в Telegram.

Ранее в аэропорту Сочи ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.