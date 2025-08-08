Россиянка умерла на пляже в Турции

70-летняя туристка из России умерла во время отдыха на пляже в Аланье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Sabah.

Причиной смерти стал сердечный приступ. Согласно имеющейся информации, женщина почувствовала себя плохо во время отдыха на пляже — ее успели госпитализировать, но спасти жизнь россиянки не удалось. Точную причину смерти позже озвучат судмедэксперты.

«Самочувствие отдыхавшей в гостинице в районе Махмутлар 70-летней россиянки Галины Татонкиной внезапно ухудшилось, когда она загорала на пляже. Находившиеся рядом люди вызвали экстренные службы. Прибывшие по вызову медики оказали женщине первую медицинскую помощь, ее госпитализировали в научно-исследовательскую больницу Аланьи», — сообщает издание.

