Раскрыта судьба избившего российского подростка 16-летнего мигранта

В Калуге суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте 16-летнего мигранта, избившего 15-летнего подростка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Калужской области.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц»). Выяснилось, что в момент нападения на юношу он находился под следствием по уголовному делу о краже. Сейчас молодой человек арестован.

Нападение на 15-летнего местного жителя группой несовершеннолетних, в числе которой находился фигурант, произошло 14 июня.

Ранее сообщалось, что в Нефтеюганске компания мигрантов напала на полицейских, когда те приехали на вызов.