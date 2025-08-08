Работник канатной дороги в Нальчике попал под следствие после падений в 2021 году

Против сотрудника канатной дороги в Нальчике возбудили уголовное дело после падения 11-летнего мальчика и 66-летней туристки в 2021 году. Об этом в пятницу, 8 августа, сообщил Telegram-канал Mash.

© Вечерняя Москва

По версии следствия, женщина и ее внук приобрели билеты на канатную дорогу в ООО «Экскурсионный комплекс «Жемчужина». Работник не позволил мальчику ехать одному и попросил бабушку посадить его к себе на колени. Во время движения она не смогла пристегнуться страховочной цепью, так как она не была рассчитана на двоих.

При этом сотрудник не вмешался и не оказал помощь. В результате они упали с кресла на склон и получили травмы различной степени тяжести, говорится в публикации.

Вечером 8 августа в курортной зоне Нальчика оборвалась канатно-кресельная дорога. В результате обрыва несколько туристов застряли на высоте. Сейчас к ним пробираются спасатели.