Появились подробности обрыва канатной дороги в Нальчике
В СМИ появились подробности обрыва канатной дороги в Нальчике.
Как сообщает Telegram-канал Shot, причиной аварии стал обрыв тросов фуникулера. Кроме того, издание также показало фото с места событий — на нем можно увидеть рухнувшее на землю кресло канатной дороги.
По информации управления МЧС по Кабардино-Балкарии, в результате пострадало как минимум десять человек. Отмечается, что они упали с высоты пяти метров и получили травмы. При этом, некоторые из них застряли на высоте и ждут помощи спасателей, которые незамедлительно выехали на место происшествия.
В Telegram-канале ведомства также уточняется, что в данный момент спасатели уже эвакуируют людей с канатной дороги. Информация о погибших пока не поступала.
«В 17:45 08.08.2025 г. поступила информация, что произошел обрыв канатно-кресельной дороги в курортной зоне г. о. Нальчик. На место незамедлительно выдвинулись спасатели МЧС России и все экстренные службы. По предварительной информации, есть пострадавшие», — сообщили в местном МЧС.