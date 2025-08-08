В СМИ появились подробности обрыва канатной дороги в Нальчике.

© Соцсети

Как сообщает Telegram-канал Shot, причиной аварии стал обрыв тросов фуникулера. Кроме того, издание также показало фото с места событий — на нем можно увидеть рухнувшее на землю кресло канатной дороги.

По информации управления МЧС по Кабардино-Балкарии, в результате пострадало как минимум десять человек. Отмечается, что они упали с высоты пяти метров и получили травмы. При этом, некоторые из них застряли на высоте и ждут помощи спасателей, которые незамедлительно выехали на место происшествия.

В Telegram-канале ведомства также уточняется, что в данный момент спасатели уже эвакуируют людей с канатной дороги. Информация о погибших пока не поступала.