Названа причина обрыва канатной дороги в Нальчике

Причиной обрыва канатной дороги в Нальчике мог стать ее износ.

Также в региональном СУ СК заявили, что возбудили уголовное дело после обрыва канатной дороги в Нальчике.

Ранее о проблемах с канатной дорогой, которая оборвалась сегодня, рассказал SHOT.

По информации канала, на ней в прошлом году уже застревали туристы. Тогда было эвакуировано 12 человек.

А в 2021 году женщина и ребенок выпали с кресла на этой дороге. Пенсионерка и ребенок сорвались во время движения и упали на склон.

В пятницу трос канатки не выдержал и люди упали прямо с кресел с высоты 4-7 метров. Спасатели эвакуировали всех, кто остался в креслах на высоте.

По словам главы Кабардино-Балкарии, при аварии на канатно-кресельной дороге в Начальнике пострадало пять человек, никто не погиб.