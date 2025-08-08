Названо число пострадавших из-за обрыва канатной дороги в Нальчике

В результате обрыва канатной дороги в Нальчике Кабардино-Балкарской Республики пострадало минимум десять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По информации SHOT, у большей части пострадавших ушибы и ссадины.

«В результате обрыва канатной дороги 10 человек получили травмы, они упали в воду», — сказали ТАСС в оперативных службах.

Оборвавшаяся канатная дорога очень популярна у туристов, поскольку поднимает посетителей на одну из главных достопримечательностей Кабардино-Балкарии — гору Малая Кизиловка. На ней на высоте 600 метров над уровнем моря расположен ресторан в виде головы богатыря Сосруко. Данное заведение считается одним из самых необычных и высоко расположенных в РФ.