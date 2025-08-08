Самолет врезался в жирафа в Кении

В Кении самолет с туристами из США врезался в жирафа при посадке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на KahawaTungu.

Отмечается, что инцидент произошел в заповедной зоне на севере страны. Когда самолет двигался по взлетно-посадочной полосе, на нее неожиданно выбежали два жирафа.

«Когда он (пилот — прим. ред.) вел самолет по взлетно-посадочной полосе, из кустов выбежали два жирафа и пересекли траекторию приземления самолета, вследствие чего произошло столкновение», — сообщает издание.

В результате столкновения один из жирафов погиб — он получил несколько рубленых ран от винта самолета. Находившиеся на борту люди не пострадали.

Ранее в столице Кении Найроби разбился легкомоторный самолет.