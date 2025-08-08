Самолет насмерть сбил жирафа во время посадки в Кении
В Кении самолет во время посадки насмерть сбил жирафа. Инцидент произошел на взлетно-посадочной полосе, расположенной в заповеднике Лева, сообщает Kahawatungu.
Во время выруливания самолета из кустов выбежали два жирафа и врезались в воздушное судно.
“Пилот сообщил, что не успел затормозить. Самка жирафа задела пропеллер и погибла на месте”, - пишет издание.
В результате столкновения пропеллер самолета сломался.
Находившихся на борту пятерых американских туристов доставили в гостиницу.