Самолет насмерть сбил жирафа во время посадки в Кении

В Кении самолет во время посадки насмерть сбил жирафа. Инцидент произошел на взлетно-посадочной полосе, расположенной в заповеднике Лева, сообщает Kahawatungu.

Во время выруливания самолета из кустов выбежали два жирафа и врезались в воздушное судно.

“Пилот сообщил, что не успел затормозить. Самка жирафа задела пропеллер и погибла на месте”, - пишет издание.

В результате столкновения пропеллер самолета сломался.

Находившихся на борту пятерых американских туристов доставили в гостиницу.