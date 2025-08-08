«Черную вдову» из Ирана подозревают в убийстве 11 мужей

Жительницу Ирана — 58-летнюю Кульсум Акбари — подозревают в убийстве 11 мужей. Об этом сообщает Baza со ссылкой на Al Arabiya.

Отмечается, что Акбари задержали в сентябре 2023 года после странной смерти ее 82-летнего супруга.

«На допросе она призналась в 11 убийствах. Акбари рассказала, что специально выходила замуж за одиноких, старых и больных, но состоятельных мужчин. В поиске таких партнеров ей помогали неустановленные лица», — говорится в тексте.

Первого своего мужа Акбари сначала отравила техническим спиртом, а потом задушила. С последующими своими супругами женщина стала действовать более осторожно: она растворяла таблетки от гипертонии или давления в напитках, постепенно увеличивая дозировку.

Известно, что в период с 2001 по 2023 год у Акбари было 18 сожителей и 19 официальных браков. Все ее мужья мертвы, поэтому следователи считают, что жертв «черной вдовы» было больше, чем она говорит.