Полицейские накрыли бордель в квартире на юго-западе Москвы

Сотрудники уголовного розыска Юго-Западного административного округа Москвы задержали подозреваемых в организации борделя. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по столице.

© Газета.Ru

По данным ведомства, двое приезжих мужчин вместе с женщиной устроили в квартире на улице Профсоюзная притон, где оказывались интимные услуги. В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые были задержаны по месту совершения противоправных действий. Их обязанности включали сбор денег, общение с клиентами, закупку товаров для нелегальной деятельности и управление притоном.

При обыске помещения полицейские изъяли тетради с записями, деньги, средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией» (ч. 1 ст. 241 УК РФ). Все фигуранты заключены под стражу. Кроме того, полицейские задержали двух женщин в возрасте 31 и 35 лет, которые непосредственно оказывали интимные услуги за деньги. На них составили административные протоколы по статье «Занятие проституцией».