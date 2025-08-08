В российском регионе мигрант пристал к ребенку на берегу реки

В Архангельске суд арестовал иностранца, пристававшего к девочке-подростку. Об этом сообщает 29.ru.

© Lenta.ru

По данным издания, 3 августа на пляже Соломбалы на берегу реки Кузнечиха мигрант подозвал ребенка к себе, схватил за руку и стал прижимать к своему интимному месту. Девочка смогла вырваться, но мужчина попытался ее поцеловать и потрогать.

32-летний задержанный — разнорабочий, живущий в общежитии. Он женат и имеет на иждивении маленького ребенка. Возбуждено дело по статье 132 («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста») УК РФ.

Ранее в Подмосковье росгвардейцы задержали 36-летнего неадекватного мужчину, накинувшегося с ножом на детей.