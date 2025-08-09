В Крыму лесной пожар охватил два гектара

В Крыму спасатели тушат крупный лесной пожар. Огонь охватил территорию в два гектара, сообщает пресс-служба МЧС России.

На месте работают 150 специалистов, используют 41 единицу техники, в том числе два вертолета.

«Авиацией уже сброшено 30 тонн воды. Наземная группировка тушит очаги с помощью ранцевых огнетушителей и хлопушек», — сказано в сообщении.

Других подробностей не приводится.

7 августа крупное возгорание ликвидировали в поселке Орджоникидзе городского округа Феодосии. Всего к ликвидации природного пожара привлекали 142 человека, 25 единиц техники, из них от МЧС России 61 человек и девять единиц техники. Площадь пожара составляла четыре гектара.

12 июля в МЧС сообщали, что к тушению ландшафтного пожара на Крымском полуострове привлекли авиацию. По данным ведомства, в двух километрах от села Прудовое на площади 21 гектара загорелась лесная подстилка и сухая растительность. Тушение огня осложнялось ветром и высокой температурой. Позднее в чрезвычайном ведомстве сообщили, что площадь пожара выросла до 40 гектаров.

Ранее сообщалось, что бушующий лесной пожар во Франции стал самым крупным с 1949 года.