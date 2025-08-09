Правоохранители в субботу, 9 августа, сообщили о задержании подозреваемых в разбойном нападении на отделение почты на юге Москвы и хищении около пяти миллионов рублей.

— Подозреваемые задержаны, — заявили представители силовых структур в беседе с ТАСС.

Ограбление произошло утром 8 августа. В отделение почты на улице Медиков ворвались двое неизвестных и начали угрожать сотруднику предметом, похожим на пистолет. Злоумышленники забрали деньги и скрылись с места преступления. Впоследствии МВД возбудило уголовное дело в отношении нападавших.

После этого «Почта России» заявила, что деньги клиентов находятся в безопасности, несмотря на налет. Также стало известно, что грабители зашли в отделение через служебный вход.