Туристов эвакуируют с пляжей в Сочи

В Сочи приведена в действие система противовоздушной обороны (ПВО) для отражения атаки беспилотников. Об этом заявил мэр города Андрей Прошунин.

© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

По его словам, все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности. Координацией занимается оперативный штаб. Власти призывают жителей и туристов сохранять спокойствие и следовать рекомендациям.

«Если вы находитесь вблизи береговой зоны, немедленно укройтесь в помещении без окон», – предупредил градоначальник.

Также гостей курорта просят воздержаться от съемки и публикации в соцсетях кадров работы ПВО, беспилотников или их обломков.

По сообщениям в соцсетях, отдыхающих в срочном порядке просят покинуть территорию пляжей. Аналогичная ситуация и в горных районах курорта. «Мы на Красной Поляне, тут сирена воет, загнали всех в номера», – рассказала подписчица телеграм-канала «Крыша ТурДома.

Кроме того, из-за угрозы атаки БПЛА аэропорт Сочи временно не принимает и не отправляет рейсы. Задержаны десятки самолетов на вылет и прилет.