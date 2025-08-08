Россиянин открыл стрельбу по подросткам из-за громкого разговора

В Абакане задержали мужчину, стрелявшего в подростков из-за громкого разговора. Об этом «Ленте.ру» сообщили и в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство, совершенное с применением оружия») УК РФ.

По данным следствия, днем 6 августа трое подростков в возрасте 12 и 15 лет находились возле гаражей, расположенных рядом с многоквартирным домом на улице Чертыгашева и громко разговаривали. Мужчина, проживающий в этом доме и находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пригрозил подросткам применением оружия, если они продолжат шуметь. Несовершеннолетние проигнорировали его. Разозлившись фигурант достал пневматическое ружье и выстрелил в сторону детей. Пуля попала в спину 12-летнему мальчику.

Подростки сразу сообщили о случившемся сотрудникам охранной фирмы, которые находились поблизости. Они задержали злоумышленника и передали его следственным органам. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, оружие изъято.

Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

